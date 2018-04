Schumacher brilha e festeja ao ficar com o carro n.º 23

"Como você se chama?", perguntou o piloto. "Paulo", respondeu o mecânico. "O meu nome é Michael", disse-lhe o piloto. Assim começou a preparação de Michael Schumacher, ontem, como se fosse um desconhecido, para o Desafio das Estrelas, competição de kart promovida por Felipe Massa no Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis. Hoje serão realizadas duas sessões de treinos livres e a definição do grid. São 24 pilotos. Todos capazes, como o próprio Massa, Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Gil de Ferran, Antonio Pizzonia, Felipe Giaffone. Estrangeiros, apenas dois: Schumacher e Luca Badoer. À última hora, vários alegaram as mais distintas razões e cancelaram a presença. Apesar da "humildade" na apresentação, o centro das atenções é o alemão sete vezes campeão do mundo que, como acontece desde que parou de correr, no fim de 2006, não faz a menor questão de dar entrevista. Alguma coisa do que disse, no entanto, chegou aos jornalistas. Os chassis, motores e mecânicos são sorteados no Desafio. Amigos mais próximos, Massa e Rubinho contaram a Schumacher que todos estavam torcendo para não ficar com o número 24. E explicaram o motivo. Quando o pai de Massa, Luiz Antonio, tirou a bolinha 23 para o piloto de testes de luxo da Ferrari, foi uma risada só. Vermelho, sem graça, o alemão também riu. Xandynho Negrão ficou com o 24. Depois de se apresentarem, Schumacher e Paulo Valério, o Mosca, seu mecânico, realizaram alguns ajustes no kart, como a instalação do banco. O próprio piloto se encarregou de apertar e soltar parafusos. "Agora tenho emprego em qualquer equipe", brincou o mecânico, que não escondeu ter preferência por Pizzonia. "Trabalhamos juntos no ano em que ele foi campeão brasileiro." Quando lhe perguntaram sobre os testes que fez com o carro da Ferrari, em Barcelona, Schumacher afirmou: "Estou aqui para atender ao convite do meu amigo Felipe, não para falar de Fórmula 1". Há bom tempo sem pilotar kart, comentou não saber o que poderá fazer na pista já a partir de hoje.