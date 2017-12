Schumacher e Jorkina: melhores do ano O alemão Michael Schumacher e a ginasta russa Svetlana Jorkina foram eleitos hoje os melhores esportistas europeus do ano pelo sindicato europeu de jornalistas esportivos. O piloto se destacou pela conquista do tetracampeonato mundial de Fórmula-1 pela Ferrari e também por ter obtido o recorde de nove vitórias em uma só temporada. O segundo colocado na categoria masculina foi o esquiador polaco Adam Malysz. Outro esquiador, o austríaco Hermann Maier, ficou em terceiro. Já Svetlana Jorkina ganhou três medalhas de ouro no campeonato mundial de ginástica artística. Ela obteve larga vantagem em relação à segunda colocada, a esquiadora croata Jana Kostelic. A corredora ucraniana Zhanna Pintusevich ficou em terceiro na categoria feminina.