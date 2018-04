Se chegar até em 9º, Scheidt tem o ouro Depois de uma análise dos resultados das duas regatas (9ª e 10ª) da classe Laser corridas nesta sexta-feira, o técnico do velejador Robert Scheidt, Cláudio Biekack antecipou que o iatista brasileiro pode chegar até em 9º lugar na última prova, no domingo, que conquistará a medalha de ouro. Na hipótese de se classificar até em 14º lugar, Scheidt ganhará a medalha de bronze. O heptacampeão mundial da Laser lidera o torneio olímpico de vela na sua classe com 49 pontos perdidos. O segundo colocado é o austríaco Andreas Geritzer, com 58 pontos em 10 regatas disputadas.