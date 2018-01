Se perder, Tyson deve abandonar boxe Uma derrota dia 22 diante de Clifford ?Rinoceronte Negro? Ettiene, em Memphis, nos Estados Unidos, deve encerrar a carreira do boxeador peso pesado Mike Tyson. A previsão é do técnico Freddie Roach, que trabalha com o ex-campeão mundial desde 26 de dezembro. "Esta luta é crucial para Mike?, afirmou Roach, nesta quinta-feira, em tele-conferência. "Se ele não vencer um cara deste nível, não poderá voltar a disputar o cinturão mundial.? Etienne, que venceu 24 lutas, empatou uma e perdeu outra, tem como principal resultado o empate diante do sul-africano Frans Botha. Segundo Roach, Tyson quer voltar a ser campeão. ?Ele (Tyson) me disse que há muito tempo não tinha vontade de treinar para uma luta como agora.? O treinador acredita que o Iron Man deverá subir ao ringue com 100 quilos, nove a menos do que em 8 de junho do ano passado quando foi nocauteado pelo britânico Lennox Lewis, no oitavo assalto. O treinador afirmou que Tyson pretende obter uma vitória contundente para atrair o público para a revanche contra Lewis, programada para 21 de junho. ?Ele sabe que só com uma grande atuação ganhará a confiança do público e da mídia.? Roach disse que Tyson tem ido ao ginásio para os treinamentos sozinho, dirigindo o próprio carro. ?Me falaram coisas horríveis de Mike. Mas eu sempre pensei que poderia ajudá-lo se me proporcionasse uma chance.? Roach, que foi técnico do ex-campeão Michael Moorer, afirmou que os 36 anos de Tyson não serão problema para a reconquista do título mundial. ?Mike não tem mais a mesma velocidade que o transformou em um dos maiores de todos os tempos, mas ainda tem condições de ser o melhor da atualidade.?