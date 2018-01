Sebastian Pereira deve treinar em SP Sem receber salários do Vasco desde novembro de 2000, e diante da proposta do São Paulo, o peso leve Sebástian Pereira deve deixar o judô do Rio. O atleta de 26 anos, campeão mundial júnior (Portugal/1996) e medalha de bronze no Mundial Adulto de Birmingham (Inglaterra/1999), confirmou que está em negociação com o São Paulo, que terá o campeão olímpico Aurélio Miguel como coordenador do judô.