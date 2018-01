Secretário aposta na Eldorado-Brasilis As 16 embarcações confirmadas para o maior evento de vela oceânica do Brasil, a Regata Eldorado-Brasilis, largarão sábado de Vitória rumo a Ilha de Trindade, o ponto de terra brasileiro mais distante da costa (a 1.168 quilômetros). Após contornar a ilha, voltam à capital capixaba percorrendo um total de 1.260 milhas náuticas (2.336 quilômetros). Para Maurício Ribeiro Júnior, secretário de Esportes de Vitória, o evento comprova a vocação do município para os esportes náuticos e de praia. O secretário garante também mais força ao turismo no Espírito Santo e destaca ainda a importância do trabalho da Marinha Brasileira para o sucesso do evento. No fim de semana começou o trabalho de inspeção às embarcações para garantir a segurança da regata. Já estavam atracados em Vitória os veleiros ?Mar Sem Fim?, ?Normandie?, ?Donami II?, ?Kanaloa? e ?Daslu/POrtugal Telecom Brasil?.