Secretário faz planos para São Paulo Com orçamento bem menor que no primeiro ano da gestão passada (R$ 46 milhões contra R$ 105 milhões), Marquinho Tortorello, novo secretário de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, terá de fazer muita conta para cumprir todas as promessas, como a reforma do Centro Olímpico e do estádio do Pacaembu, ampliação das ruas de lazer da cidade, realização do GP do Brasil de Fórmula 1 e dos Jogos da Cidade, além de montar equipes fortes para os Jogos Regionais e os Jogos Abertos do Interior. Na semana passada, a Prefeitura de São Paulo depositou a contrapartida de R$ 200 mil para que a Caixa Econômica Federal libere ainda nesta semana R$ 1 milhão para a reforma do Centro Olímpico. "Temos um convênio com o Ministério do Esporte que só dependia da contrapartida da Prefeitura para liberar o dinheiro da Caixa", explicou o secretário. Convidado pelo prefeito José Serra, o esportista e ex-deputado estadual pelo PPS, que continua morando em São Caetano, não se intimidou com a grana curta e a responsabilidade de trabalhar numa cidade de 18 milhões de habitantes. "Sabia que teria profissionais de educação física me apoiando e com vontade de acertar." Ele trouxe de São Caetano para o Centro Olímpico dois reforços de peso: o judoca Henrique Guimarães, medalha de bronze na Olimpíada de Sydney/2000, e o ex-boxeador Servílio de Oliveira, bronze no México/68. ?Magic Paula? vai comandar o Centro. As reformas no Centro Olímpico são prioridade para Tortorello. As três quadras serão melhoradas e os azulejos da piscina olímpica, que são da década de 70, serão arrumados. Haverá atenção especial para a pista de atletismo, que tem piso inadequado. Um acordo está sendo negociado com a Secretaria Estadual da Juventude, Esporte e Lazer e a BM&F, que cuidam da pista do Ibirapuera. Quanto aos 42 clubes municipais da cidade, os poderes foram descentralizados para cuidar deles e de suas 63 piscinas. As manutenções foram feitas na gestão passada e entregues às subprefeituras, que administram o funcionamento. "Todas as piscinas e clubes estão funcionando. Faltam ainda salva-vidas e exames médicos. Embora não seja de nossa competência, levei esses problemas ao prefeito, que se sensibilizou e pediu atitudes imediatas." Um pedido do prefeito ao secretário, no entanto, não foi aceito. Serra queria reformar o tobogã do Pacaembu e recuperar a arquitetura da década de 40, quando havia no lugar uma concha acústica. "Com isso, o estádio perderia 11 mil lugares. E o Estatuto do Torcedor rege que o estádio tem de ter no mínimo 30 e poucos mil lugares. Seria um desperdício mudar o que está lá", explicou Tortorello. O que deve ser melhorado no complexo do Pacaembu, com ajuda de parceiros, são os vestiários e alojamentos. Há no local uma quadra de futebol de salão descoberta, ginásio de tênis, quadra coberta poliesportiva, piscina semi-olímpica aquecida, salva-vidas, médicos e professores desenvolvendo projetos. Também serão implementadas novas modalidades. Ainda no Pacaembu, uma empresa de telefonia está interessada em cuidar do campo. "A idéia é substituir o gramado natural pelo sintético para evitar gastos com manutenção", diz o secretário. Para os Jogos da Cidade, de maio a setembro, a programação está pronta. A estimativa é de que o público suba dos 40 mil do ano passado para 48 mil. Outro evento grande será o campeonato amador de futebol - antigo ?Desafio ao Galo?, com 2.300 times dos centros desportivos municipais. Já há conversas com emissoras de tevê aberta para transmissão dos jogos nos domingos de manhã. E o secretário também promete levar pela primeira vez a Capital para os Jogos Regionais e Jogos Abertos, em julho e setembro, respectivamente. "Há oito anos que São Caetano vence as duas competições. Queremos acabar com essa hegemonia."