Secretário quer COB "menos carioca" A candidatura de São Paulo aos Jogos Pan-Americanos de 2007 já criou um duelo entre paulistas e cariocas. Marcos Arbaitman, secretário estadual de Esportes e Turismo de São Paulo, reclamou ontem do apoio do Comitê Olímpico Brasileiro à candidatura do Rio de Janeiro. Para Arbaitman, Nuzman está sendo bairrista. "Acho que o Nuzman deveria perceber que é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Não é Comitê Olímpico Fluminense. Ele apóia todos os eventos no Rio e poderia fazer isso com outras cidades. Ele deveria mudar a sede do COB da Rua da Assembléia para Brasília, onde estaria mais próximo do Ministério dos Esportes", reclamou. Leia mais no Jornal da Tarde