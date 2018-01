Sede de olimpíada reacende rivalidade Se o momento político é de tentativa de acomodar tendências para um trabalho conjunto, na área do esporte essa união de forças vem surpreendendo. A esquerda deixou de lado o desprezo pelo esporte e sua proposta de inclusão social já reúne interesses diversos, que vão de empresários e patrocinadores ao Comitê Olímpico Brasileiro de Carlos Arthur Nuzman, do governo federal do PT aos estaduais - do PSDB de São Paulo e do PSB do Rio de Janeiro -, chegando aos municipais, como da capital paulista, que tem o PT à frente mas também uma representante do PC do B na Secretaria de Esportes (no Rio, o prefeito César Maia, do PFL, ainda é oposição ao PSB da governadora Rosinha Garotinho). As postulantes a pré-candidatas à Olimpíada/2012 se comprometeram a se ajudar, depois da eleição, em 7 de julho, no lobby internacional. Mas a seriedade das proposições não excluiu um lado bem-humorado, como se viu na apresentação das candidatas no seminário do COB na semana passada, no Rio. Leia mais no Jornal da Tarde