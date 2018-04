Segundos pilotos vêm ao Brasil motivados

SÃO PAULO - Terminar bem a temporada para iniciar bem a seguinte. Muitos pilotos pensam dessa forma, não só na Fórmula 1. Por esse motivo, alguns desses profissionais se apresentam para o GP do Brasil, última etapa do campeonato, dia 27, estimulados para ao menos vencer a disputa com o companheiro de equipe, já que durante o ano aconteceram mais derrotas que vitórias.

Esse é o caso de Felipe Massa, na Ferrari, Lewis Hamilton, McLaren, Michael Schumacher, Mercedes, Sebastien Buemi, Toro Rosso, Sergio Perez, Sauber, e Jarno Trulli, Lotus. "Você não é julgado por uma corrida e sim pelo desempenho no ano, mas é sempre bom concluir a temporada em alta, se possível no pódio", disse Massa, em Abu Dabi. O mexicano Perez lembra que a questão é interna, pessoal. "Para o seu time não muda muito se você se classificar na frente do parceiro, mas a você mesmo é importante."

Para os pilotos que perderam por grande margem a concorrência com o companheiro largar na frente no grid, na prova de encerramento, e depois receber a bandeirada mais bem colocado tem efeito psicológico relevante. "Na Fórmula 1 esse aspecto tem enorme peso no que os pilotos podem produzir", comentou em Abu Dabi, Jackie Stewart, três vezes campeão mundial. "Não passei por isso, mas posso garantir que tem o efeito de você provar a si próprio que é capaz de superar seu companheiro, com o mesmo carro."

É até possível que esses profissionais que vêm a Interlagos e produziram bem menos que os parceiros não assumam o que diz Stewart. Dentro de si, no entanto, parece existir mesmo essa competição. "É só o começo. Espero que seja a largada de uma nova fase", disse Lewis Hamilton, da McLaren, após a vitória em Abu Dabi, domingo. E completou: "Vencer em Interlagos me permitiria esquecer 2011, o pior ano da minha carreira".

GP DOS EUA

As obras do autódromo de Austin, no Texas, mal iniciaram e já foram paralisadas. A cidade deveria fazer parte do calendário de 2012, a 19.ª etapa, dia 18 de novembro, uma antes do GP do Brasil, último, dia 25. A razão é simples de ser entendida: a prefeitura de Austin e o estado do Texas concordaram em construir o circuito. Tavo Hellmund, promotor do GP, teria de levantar US$ 15 milhões para pagar a taxa da Formula One Management (FOM), mais o valor para organizar o evento (US$ 10 milhões). Hellmund acreditou que o governo municipal e estadual investiriam também. A maior probabilidade não é de a corrida ser adiada para 2013, mas não sair mesmo do papel.