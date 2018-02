Segurança em Porto Alegre tem esquema de decisão A Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) vai tratar o jogo de amanhã entre Grêmio e Corinthians, no Estádio Olímpico, como uma decisão. O esquema de segurança será semelhante ao que foi montado para a final da Taça Libertadores deste ano, quando 2 mil argentinos viajaram a Porto Alegre para ver o Boca Juniors conquistar o título em cima do Grêmio. Os ônibus com os corintianos serão esperados da divisa com Santa Catarina, em Vacaria e em Torres, e escoltados até a capital gaúcha. Os torcedores terão de se submeter a uma revista na entrada da cidade e a outra na entrada do Olímpico. E terão pouca possibilidade de contato com os adversários porque uma rua de acesso ao estádio, a Carlos Barbosa, ficará fechada exclusivamente para eles, sob proteção policial. Os torcedores do time paulista entrarão pelo portão 17. "Vamos mantê-los monitorados e cercados o tempo inteiro??, promete o tenente-coronel Jones Calixtrato dos Santos, comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOE), que será o responsável pelo policiamento. "Estamos muito preocupados com a torcida do Corinthians??, admitiu. Para evitar qualquer tipo de confusão, antes, durante e depois da partida, o BOE trabalhará com 600 homens. Desse total, 80 irão vigiar os corintianos dentro do estádio. Os visitantes ficarão nas cadeiras laterais das arquibancadas superiores, onde estão localizados os 3.300 lugares a eles destinados. Terminado o jogo, os paulistas terão de permanecer no Olímpico e só serão autorizados a voltar para seus ônibus quando o restante do estádio estiver vazio. O diretor administrativo do Grêmio, Luiz Moreira, disse que 1.200 ingressos estão reservados para as torcidas organizadas do Corinthians. Os demais 2.100 poderão ser adquiridos nas bilheterias do estádio, ao preço de R$ 40,00. Moreira acredita que não haverá grandes problemas amanhã. "Estamos nos preparando para isso desde a semana passada??, afirmou Moreira.