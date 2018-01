Segurança põe COI em alerta Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional, recebeu ontem poderes de emergência para tomar decisões urgentes com relação à Olimpíada de Inverno de Salt Lake City/2002, incluindo mesmo a prerrogativa de seu cancelamento. De todo jeito, reiterou que quer sua realização, entre 8 e 24 de fevereiro. O comunicado foi feito ontem, durante coletiva que encerrou a discussão de três dias na assembléia do COI na sede de Lausanne, na Suíça. "Não poderemos perder tempo se tivermos de tomar decisões", disse o médico belga. Não é uma resposta a uma situação de crise, mas poder ao presidente diante de uma situação de emergência." Questionado sobre a possibilidade de cancelar a Olimpíada de Inverno por "estado de guerra", Rogge respondeu: "Hoje diria decididamente que não. As Olimpíadas são uma resposta à atual violência e não devem ser vítimas de violência. Mas não gosto de falar sobre possibilidades e situações que ninguém pode imaginar". Leia mais no Jornal da Tarde