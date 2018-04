Segurança se fere para salvar muitas vidas Yoav Glitzstein, guarda do Ginásio de Basquete de Jerusalém, recebeu o título de herói dos torcedores, jogadores e dirigentes. Domingo, restando menos de 2 minutos para o encerramento de uma partida, Glitzstein percebeu a presença de uma bomba e, sem hesitação, procurou retirá-la no local. Mas ela explodiu, ferindo com gravidade uma de suas mãos, que teve três dedos reimplantados. A ''''Israeli TV Sports'''' registrou o momento da explosão ao vivo.