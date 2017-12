Seis atletas vão dividir ouro da IAAF Seis atletas, com pelo menos cinco vitórias nas sete etapas da Golden League, dividirão os 50 quilos de ouro dados como prêmio pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), com a condição de que disputem a final do Grand Prix, dia 9, em Melbourne (AUS). Após a prova de Berlim, nesta sexta-feira, os vencedores são: Violeta Szekely, nos 1.500 m, com 7 vitórias; Marion Jones (100 m); Allen Johnson (110 m com barreiras); Hicham El Guerrouj (1.500 m); André Bucher (800 m); e Olga Yegorova (3.000 m e 5.000 m, com 5 vitórias).