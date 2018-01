Seleção alemã de vôlei está em Atenas A seleção alemã feminina de vôlei garantiu neste sábado vaga na Olimpíada de Atenas, ao derrotar a Turquia, por 3 sets a 0, com 25/22, 25/16, 25/17, no Pré-Olímpico em Baku, capital do Azerbaijão. Itália e Rússia, campeãs mundiais, não chegaram à final, mas ainda têm chances de disputar a Olimpíada, na disputa de repescagem em maio, no Japão. No masculino, em Liepizg, a Rússia venceu a Holanda por 3 sets a 0, com 25/19, 25/17 e 25/16, neste sábado, garantindo o título do Pré-Olímpico europeu e vaga para Atenas. Com a vitória, a seleção russa se torna a quinta classificada para as Olimpíada, depois de Brasil, Sérvia e Montenegro, Itália e Grécia. Também estão sendo jogados os Pré-Olímpicos da Norceca (Norte-Centro-Americano e do Caribe) e o Sul-Americano. Sem o Brasil, no masculino a Argentina caminha para a vaga: neste sábado, em Caracas, ganhou do Peru por 3 a 0.