Seleção brasileira de futsal arrasa a Argentina no Ceará A seleção brasileira de futsal goleou a Argentina por 10 a 2, nesta segunda-feira, em amistoso disputado em Sobral, no Ceará. Falcão (três), Willian (três), Dimas (três) e Márcio fizeram os gols do time do técnico PC de Oliveira. O confronto fez parte da preparação do Brasil para os Jogos Pan-Americanos do Rio. Os dois times já haviam se enfrentado no último sábado, quando os brasileiros venceram por 4 a 1. No próximo sábado, o adversário da seleção brasileira será o Paraguai.