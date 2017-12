Seleção brasileira de handebol bate a Rússia em amistoso

A seleção brasileira masculina de handebol venceu a Rússia por 36 a 29 na noite desta quinta-feira, em amistoso disputado na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, preparatório para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. O artilheiro do Brasil foi o ponta Renato Tupã, que marcou sete gols. No último final de semana, o Brasil já havia vencido a Rússia, num torneio amistoso disputado no Rio de Janeiro, em que também derrotou Espanha e México. No sábado, a seleção volta à quadra em Campos, novamente para enfrentar a Rússia.