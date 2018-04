Seleção brasileira de handebol faz amistoso na Espanha

A seleção brasileira de handebol feminino disputará, neste sábado, um amistoso na cidade espanhola de Jaén como parte da preparação para o Mundial da França, que acontecerá em dezembro. O Brasil enfrentará amanhã uma equipe formada por jogadoras que disputam a Primeira Divisão do handebol espanhol. A seleção brasileira, que chegou na quinta-feira à Jaén, já fez um treino na cidade espanhola. As jogadoras do Brasil convocadas pelo técnico espanhol Juan Francisco Oliver ficarão concentradas em Jaén até o dia 21 deste mês.