A seleção brasileira feminina de handebol derrotou o Casaquistão por 36 a 19 (19 a 9), nesta quinta-feira, no Mundial da França. O destaque foi a ponta Aline Pará, com 7 gols. Fora da luta pelas primeiras colocações, o Brasil disputa a President’s Cup, que definirá do 13.º ao 24.º lugar. A seleção volta à quadra no sábado, às 11h30 (de Brasília) contra a Áustria.