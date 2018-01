Seleção brasileira de judô chega nesta sexta à República Checa A Seleção Brasileira de judô chega nesta sexta à República Checa para a disputa a etapa de Praga da Copa do Mundo da modalidade. O País será representado pelo ligeiro Denilson Lourenço (-60 kg), o meio-leve Leandro Cunha (-66 kg), o leve Leandro Guilheiro (-73 kg), o meio-médio Flávio Canto (-81 kg), o médio Alexsander Guedes (-90 kg), o meio-pesado Alex Aguiar (-100 kg) e o pesado Daniel Hernandes (+100kg). Medalha de ouro na etapa de Hamburgo da Super Copa do Mundo, no fim de fevereiro, o meio-médio Flávio Canto foi eleito o mais técnico da competição.