Seleção brasileira de judô treina em São Paulo até sexta-feira

A seleção brasileira de judô treina em São Paulo a partir desta terça-feira, no Ibirapuera, em mais uma fase de preparação para a Olimpíada de Pequim, que começará em agosto. A equipe masculina participa de atividades com o time francês, enquanto as mulheres dividem o tatame com a equipe olímpica de Portugal. Os titulares e reservas brasileiros estão presentes nos treinamentos, bem como atletas da equipe sub-23. Entre os estrangeiros, o destaque é o campeão mundial dos pesos pesados, o francês Teddy Riner. Frederic Demontfaucon, medalhista de bronze em Sydney, também está entre os convidados. Nessa sexta-feira, 16, a seleção brasileira embarca para Moscou, onde acontece a Super Copa do Mundo. O time masculino ainda voltará a São Paulo no dia 15 de junho, para um desafio internacional contra o Japão.