Seleção brasileira de rúgbi encara o Uruguai em Barueri

A seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira o Uruguai pela segunda rodada do Campeonato de Rúgbi das Américas, torneio inspirado no famoso Six Nations e que congrega ainda Argentina, Estados Unidos, Canadá e Chile. A partida, na Arena Barueri, será às 20 horas, com transmissão da ESPN, e os ingressos são gratuitos, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

O duelo é um clássico, e a cada partida o Brasil tem mostrado que já está no nível dos rivais, uma equipe mais experiente e tradicional na América do Sul. Na primeira rodada, fora de casa, a seleção perdeu para o Chile por apenas 25 a 22 em um confronto bastante equilibrado. A expectativa agora é que a torcida apareça em bom número em Barueri e empurre os Tupis para cima do adversário.

Como o projeto é a longo prazo, a CBru (Confederação Brasileira de Rugby) não espera que os resultados apareçam rapidamente. O Brasil ainda vai receber outros dois jogos, contra os Estados Unidos, em Barueri, e contra a Argentina, em São José dos Campos. Também encara o Canadá fora de casa. A intenção é que a seleção evolua a ponto de conseguir uma inédita vaga na Copa do Mundo.

Segundo Agustín Danza, CEO da CBRu, a meta é conquistar uma vaga para a edição de 2023. Mas no fundo todos têm uma ponta de esperança de que o crescimento seja mais rápido e em 2019, no Japão, o Brasil já consiga seu objetivo.

A presença no Campeonato de Rúgbi das Américas, garantida por cinco edições, tem tudo para fazer o Brasil evoluir. Mas a realização de torneios também tem ajudado no crescimento da modalidade, principalmente no rúgbi sevens, que está no programa olímpico.

Na próxima semana, nos dias 20 e 21 de fevereiro, também na Arena Barueri, será realizada a segunda etapa do Circuito Mundial feminino. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Inglaterra, França e Japão, e o torneio ainda conta com Austrália e Nova Zelândia, seleções favoritas ao pódio nos Jogos do Rio.