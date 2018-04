Seleção brasileira fracassa e permanece na segunda divisão do rúgbi sevens

Na primeira divisão, Fiji faturou o título com uma vitória sobre a Nova Zelândia por 21 a 7 na decisão. Disputado de sexta a domingo, a segunda divisão do torneio reuniu 12 nações. Integrante do Grupo G, o Brasil perdeu os dois primeiros jogos e empatou o terceiro.

Na abertura da competição, o Japão soube neutralizar as principais jogadas do time brasileiro e venceu por 36 a 0. O segundo jogo, contra Tonga, chegou a estar equilibrado, mas o adversário deslanchou na parte final e venceu por 26 a 5.

Na última partida, o Brasil encarou Marrocos e empatou por 19 a 19. Alemão e os irmãos Daniel e Felipe Sancery anotaram os tries da seleção no duelo. A decisão do torneio aconteceu neste domingo no duelo entre Japão e Hong Kong. A seleção visitante levou a melhor e venceu por 24 a 14.

Apesar de seguir na segunda divisão da categoria, a seleção brasileira tem lugar assegurado nos Jogos Olímpicos do Rio, por ser país-sede. Será a estreia da modalidade no programa olímpico.