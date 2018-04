Seleção brasileira vence e avança em 3.ª no Mundial masculino de handebol

BARCELONA - Depois da seleção feminina, agora é a vez de o time masculino brasileiro de handebol fazer história. Nesta sexta-feira, a equipe venceu Montenegro por apertados 26 a 25 e avançou às oitavas de final do Mundial da Espanha no terceiro lugar do Grupo A. Esta já é a melhor campanha do País na competição. Em 2011, as mulheres conquistaram um inédito quinto lugar jogando em casa.

O Brasil só havia passado às oitavas uma vez, em 1999, no Egito, quando ficou em quarto no seu grupo. Depois, porém, a equipe foi atropelada pela Espanha e terminou no 16.º lugar. Nas últimas seis edições, a seleção brasileira não avançou de fase, ficando sempre entre o 19.º e o 21.º na classificação geral.

Para o técnico Jordi Ribera, espanhol que comanda o Brasil, a vitória sobre Montenegro "abre as portas da esperança" para a equipe que, na próxima fase, vai pegar a Rússia, time que tem dois títulos no currículo, mas não termina no pódio desde 1999.

"Quando a Alemanha ganhou da França, se abriu a porta para este terceiro lugar, que é bom, porque a Dinamarca está jogando em um nível impressionante", disse ele, comemorando não ter que enfrentar os dinamarqueses, campeões do Grupo B.

Para Ribera, a Rússia é uma adversária "poderosa, que joga no contra-ataque, e com jogadores altos e fortes". Para se classificar, o Brasil venceu também a Tunísia e a arquirrival Argentina, perdendo apenas para Alemanha e França, duas escolas tradicionais no handebol.