Seleção campeã desfila em São Paulo Começou há instantes no centro de São Paulo, o desfile em carro aberto da seleção brasileira masculina de vôlei que conquistou o tricampeonato da Liga Mundial, no último domingo, ao derrotar Sérvia e Montenegro por 3 sets a 2. Os jogadores e membros da comissão técnica da seleção desfilam em um carro de bombeiros e deverão percorrer algumas das principais ruas do centro da cidade. A carreata partiu de uma esquina da Avenida Brigadeiro Luis Antonio e, dentro de aproximadamente duas horas, deverá chegar ao Ginásio do Ibirapuera.