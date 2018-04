Seleção de atletismo define equipes nos revezamentos no Mundial de Londres

As equipes de revezamento do Brasil no Mundial de Atletismo de Londres foram definidas nesta sexta-feira. As disputas terão início neste sábado. A seleção brasileira vai competir nas provas de 4x100 metros feminino e 4x400 metros masculino na capital britânica.

O time feminino terá Franciela Krasucki, Ana Claudia Lemos, Vitória Rosa e Rosângela Santos, que até queimou de propósito sua largada na semifinal dos 200 metros, na quinta, para estar em condições melhores para o revezamento - ela alegou sentir desconforto muscular antes da prova.

Elas vão para a pista às 6h44 deste sábado (horário de Brasília) para a disputa das eliminatórias. Se avançar à final, as brasileiras voltam a competir no mesmo dia, às 17h30.

A equipe masculina do 4x400 metros será escalado com Lucas Carvalho, Alexander Russo, Anderson Henriques e Hugo Balduino. "As duas equipes são experientes", afirmou Carlos Cavalheiro, treinador-chefe da seleção brasileira de atletismo. "O Brasil tem tradição nas duas provas."

Eles vão competir a partir das 7h50 deste sábado. Se os brasileiros conseguirem a vaga na final, voltarão à pista no domingo, às 17h15.