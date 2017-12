Seleção de Bernardinho busca revanche A seleção brasileira masculina de vôlei estréia na Copa dos Campeões na madrugada desta terça-feira (1 hora, pelo horário de Brasília), no Japão - a SporTV transmite ao vivo. E o primeiro jogo tem sabor de revanche para o Brasil, que irá enfrentar os Estados Unidos, justamente o time para quem perdeu na final da Copa América, agosto passado, em São Leopoldo (RS). "Temos que aprender com nossos erros e entender aquele resultado. Os jogadores têm dentro de si a frustração da derrota. Não quero pensar em revanche, e sim focar no que fizemos de errado. Motivação não faltará. Afinal, nos tiraram o título que queríamos ganhar em casa", afirmou o técnico da seleção brasileira, Bernardinho. Além de Brasil e Estados Unidos, a Copa dos Campeões conta com a participação de China, Japão, Egito e Itália. Todos jogam contra todos, até domingo, nas cidades de Nagano e Tóquio, e quem vencer mais jogos leva o título. A seleção brasileira busca seu segundo título do torneio, tentando repetir o feito de 1997.