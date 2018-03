Seleção de Bernardinho treina forte A seleção brasileira masculina de vôlei, que está se preparando para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, de 1º a 17 de agosto, segue treinando no Rio de Janeiro. Até a próxima quarta-feira, quando embarca para a República Dominicana, o time não terá folga. "Conversei com os jogadores no dia da reapresentação, na semana passada, e todos se mostraram bastante conscientes. Como temos pouco tempo de treinamento para o Pan, o combinado foi que eles não retornariam às suas casas, mas as famílias poderiam vir até o Rio", disse o técnico Bernardinho. Os brasileiros estão no grupo B, ao lado de Canadá, Porto Rico e Cuba. A estréia será dia 04, contra os canadenses.