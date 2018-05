Seleção de futsal vence mais uma e segue com 100% nas Eliminatórias

Com o triunfo, o Brasil encerrou com 100% de aproveitamento a primeira fase das Eliminatórias. Antes, vencera a Venezuela (2 a 1), o Paraguai (1 a 0) e o Equador (14 a 0). O grande rendimento garantiu o primeiro lugar do Grupo A ao time brasileiro, assegurado nas semifinais.

Apenas cumprindo tabela nesta quarta, a seleção exibiu boa atuação, porém sem empolgar, como fez na terça, quando aplicou 14 gols no rival equatoriano. Diante dos peruanos, o Brasil teve desempenho discreto no primeiro tempo, com apenas um gol, de Daniel.

Somente depois do intervalo a equipe deslanchou. Daniel marcou seu segundo gol, Pito também deixou sua marca, logo em seguida. E, no embalo, Ari balançou as redes duas vezes, aproveitando vacilos do rival peruano. Nos instantes finais, Diego selou o placar em favor do time brasileiro.

A seleção volta à quadra na sexta-feira para jogar uma das semifinais. O adversário sairá do confronto entre Colômbia e Uruguai. Se vencer, o Brasil jogará a decisão no sábado.