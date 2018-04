Seleção de ginástica artística encerra treinos no Rio

"Notamos uma união do grupo muito boa e as meninas entenderam que precisam se esforçar cada vez mais, já que 2011 é ano de Jogos Pan-Americanos e o objetivo de todas é a classificação para os Jogos Olímpicos de Londres", disse Vidor.

O Brasil, porém, vive um dilema sobre a participação da equipe de ginástica artística no Pan-Americano de Guadalajara. A competição acontece no mesmo mês de outubro do Mundial do Japão, que serve como Pré-Olímpico.

"Esse é o ano do tudo ou nada. Temos que colocar todas as forças e todas buscando juntas esse mesmo objetivo, que é conseguir a classificação para as Olimpíadas. Ainda estamos no começo do trabalho, mas tenho certeza que ainda vamos melhorar e crescer muito até outubro", avaliou Jade Barbosa

"Depois do treino, tivemos uma conversa muito boa, onde destacamos que estar na seleção brasileira tem que ser a maior motivação e a razão de toda a luta delas. O valor de estar representando os brasileiros é muito grande e elas sabem disso. O esforço de todos nós, técnicos, ginastas e todos os envolvidos na modalidade, tem que ser na busca pelo objetivo maior desse ano que é a classificação olímpica", afirmou Georgette Vidor.

A evolução, principalmente na parte física, foi sentida pelas ginastas, que ressaltam o valor desse primeiro treino do ano. "Houve uma melhora grande na questão do treinamento. Na primeira semana, a gente ainda está se acostumando com o ritmo, mas na segunda já está acostumada", explicou Jade.