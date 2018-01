Seleção de ginástica embarca para a disputa do Mundial A seleção feminina de ginástica embarca nesta quarta-feira para a Alemanha, onde fará a preparação final para a disputa do Campeonato Mundial, que acontece de 13 a 21 de outubro, na cidade de Aarhus, na Dinamarca. Daiane dos Santos, Daniele Hypólito, Laís Souza, Camila Comin, Juliana Santos e Bruna Costa formam a equipe brasileira. As ginastas vão passar uma semana treinando na Alemanha antes de seguirem para a Dinamarca. O trabalho será realizado na cidade alemã de Niederworresbach, sob o comando do técnico ucraniano Oleg Ostapenko. Já os atletas da equipe masculina desembarcam na Europa apenas no dia 5 de outubro, quando se juntam ao resto da seleção. São eles: Diego Hypólito, Mosiah Rodrigues, Danilo Nogueira, Michel Conceição, Victor Rosa e Luiz Augusto dos Anjos. Assim, o Brasil terá força máxima no Campeonato Mundial, que terá a participação de 34 países no feminino e 44 no masculino. As 24 melhores equipes de cada garantem vaga no Pré-Olímpico do ano que vem. ?Aqui começa o nosso sonho de levar mais uma vez a equipe completa para a Olimpíada (em Pequim/2008), mas agora com o masculino junto?, afirmou Eliane Martins, supervisora de seleções na Confederação Brasileira de Ginástica.