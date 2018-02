Seleção de ginástica inicia os treinos A Seleção Brasileira de Ginástica que disputará o Pré-Pan no Rio de Janeiro, no próximo fim de semana, começou a treinar nesta segunda-feira. Os seis primeiros estarão no Pan de 2007. O Brasil terá Daniele Hypólito, Camila Comin, Jade Barbosa e Ana Paula Rodrigues (titulares), Daiane dos Santos e Laís Souza (reservas); Mosiah Rodrigues, Paulo Márcio Pena, Paulo Afonso Souza Jr. e Danilo Nogueira (titulares), Adam Santos e Caio Costa (reservas).