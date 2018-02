Seleção de ginástica recebe juvenis Nesta sexta-feira, as atletas da equipe brasileira de ginástica artística ganharão a companhia das garotas juvenis, que treinarão até a próxima quarta-feira em Curitiba para o Sul-Americano de sua categoria, marcado para Lima, no Peru, entre os dias 27 a 31. A competição marcará a estréia dessa nova geração em competições internacionais. Das quatro atletas, a mais velha é Maíra dos Santos Silva, com 14 anos. As outras são Ethiene Gonser Franco, Milena Miranda e Khiuani Luana Dias ? todas de 13. ?No âmbito sul-americano, o Brasil é o dominante, mas é claro que as meninas podem ficar nervosas. Será a primeira competição internacional delas?, diz Eliane Martins, supervisora das equipes brasileiras da Confederação de Ginástica. Segundo Eliane, Maíra é destaque dentre as mais novas, mas é cedo para falar de promessa. ?Ela ganhou campeonatos aqui no Brasil. só agora, vai começar a participar de competições lá fora.? Na equipe masculina, o Brasil estará representado por Caio Américo Costa, Luiz Augusto dos Anjos, Marcos Barros e Marcelo Soufia. ?O Caio e Luiz são os mais experientes. Os dois têm 18 anos. Mas no masculino a Venezuela e Argentina têm equipes mais fortes. A disputa é mais acirrada, muito diferente da competição feminina?, conclui Eliane.