Seleção de ginástica rítmica tem bom resultado em Copa do Mundo

A 26 dias para o início dos Jogos Olímpicos do Rio, a seleção brasileira de conjunto de Ginástica Rítmica conseguiu um bom resultado neste final de semana. O time foi finalista do Berlim Master, na Alemanha, e ficou à frente da Ucrânia, uma das potências da modalidade, na série de cinco fitas. Já na Copa do Mundo de Kazan, na Rússia, encerrada neste domingo, fez ainda melhor. No geral, somou mais do que o Usbequistão, um dos destaques da ginástica rítmica mundial e adversário direito do Brasil no Rio-2016.

A equipe brasileira segue constante, com notas acima dos 16,500. Nas cinco fitas, somou 16,700 pontos, enquanto que no arco e maças, a nota foi 16,550, totalizando 33,250. O Usbequistão ficou com quase um ponto a menos no geral: 32,650.

"Nós tivemos falhas nas séries e, mesmo assim, conseguimos boas notas. Vamos seguir trabalhando ainda mais a execução e a parte emocional das ginastas para que elas se sintam ainda mais seguras e a vontade dentro de quadra. Um dos fatores positivos dessa Copa do Mundo foi o fato de termos finalizado à frente do Usbequistão, um dos nossos adversários no Rio de Janeiro", destacou a técnica Camila Ferezin.

A competição contou com as brasileiras Beatriz Pomini, Emanuelle Lima, Francielly Machado, Gabrielle Silva, Jéssica Maier e Morgana Gmach. Das seis, Francielly, Jéssica e Morgana já estão convocadas para o Rio-2016. Ainda restam duas vagas, que serão divulgadas após estes testes internacionais.

Após o Berlim Master e a Copa do Mundo da Rússia, a delegação volta a Aracaju para a preparação no Centro Nacional de Treinamento. No próximo dia 19, as ginastas embarcam para Baku, no Azerbaijão, para mais uma etapa da competição, que contará também com a participação de Natália Gaudio, da seleção individual.