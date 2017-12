Seleção de ginástica volta ao Brasil A seleção brasileira de ginástica artística voltou nesta terça-feira ao País, depois de disputar o Campeonato Mundial em Melbourne, na Austrália. E, apesar do lamento pela colocação de Daiane dos Santos (7º lugar), o clima era de alegria pelo ouro inédito de Diego Hypólito. Primeiro campeão mundial da ginástica masculina do Brasil, Diego Hypólito revelou que ainda não consegue acreditar no seu feito. Mesmo porque, ele estava voltando a competir justamente neste campeonato, depois de ficar cerca de 6 meses se recuperando de contusão. ?Não esperava esse resultado. Nunca imaginei voltar tão bem?, admitiu o campeão mundial da prova de solo. Diego também contou que disputou a final, no sábado, ?relaxado?. ?Só de competir lá já era lucro para mim. E senti que ?estava arrebentando? no treino.? Lamentação - Enquanto Diego Hypólito desembarcou muito alegre, Daiane dos Santos não conseguiu esconder seu abatimento. Com uma queda na final do solo, ela não conseguiu confirmar seu favoritismo ao ouro e terminou apenas em 7º lugar. ?Se não tivesse caído, eu teria ganhado a prova?, confirmou Daiane, comparando essa decepção no Mundial ao que aconteceu com ela na Olimpíada de Atenas/2004, quando também era favorita e terminou em 5º lugar. ?As duas foram muitos tristes. Mas estou aprendendo, amadurecendo. Não vou ficar chorando.? Agora, Daiane irá trabalhar na sua nova coreografia no solo, ao som da música ?País Tropical? - a série com ?Brasileirinho? será aposentada. ?Começar tudo de novo me dá a motivação?, revelou a ginasta brasileira. Demais atletas - Além de Diego e Daiane, outros 6 ginastas da equipe voltaram nesta terça-feira ao Brasil. Laís Souza viajou para a Austrália, mas sofreu contusão e não disputou nenhuma prova. Já Camila Comin, Adam Santos e Danilo Nogueira não passaram para a final do Mundial. E Daniele Hypólito terminou em 9º lugar no individual geral feminino, enquanto Mosiah Rodrigues acabou na 23ª colocação do individual geral masculino.