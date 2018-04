Seleção de handebol atropela a Argentina e vai à final do Pan-Americano Pouco mais de um ano depois de passar sufoco e não passar de um empate com a Argentina nos Jogos Sul-Americanos, a seleção brasileira feminina de handebol mostrou sua superioridade. Nesta quarta-feira, desde vez sem a maior parte do time titular no título mundial, o Brasil venceu as arquirrivais por tranquilos 26 a 15 e garantiu presença na final do Campeonato Pan-Americano, que está sendo disputado em Havana.