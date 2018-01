Seleção de handebol já pensa no Mundial A Seleção Brasileira Masculina de Handebol, que irá ao Mundial na Tunísia (de 23 de janeiro a 6 de fevereiro), apresenta-se domingo, às 14 horas, no Pampas Palace Hotel de São Bernardo, para iniciar treinos com o técnico Washington Nunes. Às 16 horas será o primeiro, no Ginásio Baetão. Na segunda-feira e na terça serão em dois períodos. Na quarta, ainda haverá treino pela manhã antes do embarque para a Europa, à noite: antes do Mundial, o time participará de torneios na França (nos dias 7 a 9, em Ivry) e na Dinamarca (10 a 12, em Copenhague). O grupo renovado, com 16 atletas, viaja sem Tupan, que segue direto da Alemanha, onde defende o Langenau.