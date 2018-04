Seleção de handebol treina no ABC pensando no Mundial

A expectativa é que, no seu primeiro Mundial em casa, o Brasil consiga o melhor desempenho da história. "Queremos, principalmente, melhorar nossa classificação em relação ao Mundial de 2005 (na Rússia), quando ficamos em sétimo. Temos pontos a favor por jogar em casa, mas a pressão será maior. É fundamental termos concentração durante todo o tempo", comenta a pivô Dara, capitã da seleção.

O Brasil joga a primeira fase no Grupo C, no Ibirapuera - Barueri, Santos e São Bernardo são as outras sedes. Ali, terá como adversários Romênia, Cuba, Tunísia, Japão e França. Dará acredita que o Brasil terá trabalho contra três destes times.

"Romênia e França são seleções fortíssimas, e o Japão tem um estilo de jogo diferente do que estamos acostumadas a enfrentar". A estreia será contra Cuba, no dia 2. "Romênia e França são seleções fortíssimas, e o Japão tem um estilo de jogo diferente do que estamos acostumadas a enfrentar", comentou a pivô.

A seleção treina em Santo André com 19 atletas. Inicialmente foram convocadas 18 jogadoras, mas o grupo ganhou mais uma integrante, a jovem central Débora Hannah, revelação do Clube Português do Recife. "Independentemente de ser relacionada para a competição ou não, estou muito feliz pela oportunidade. Sem dúvida, será uma experiência muito importante para mim", destacou a jogadora, de apenas 18 anos.

Confira as 18 atletas convocadas. Destas, duas serão cortadas até o Mundial.

Goleiras: Chana Manson (Randers, da Dinamarca), Babi (Hypo, da Áustria) e Mayssa (Issy Paris Hand, da França)

Pontas: Alexandra (Hypo), Jéssica (Blumenau), Fernanda (Hypo) e Samira (Hypo)

Armadoras: Mayara (Mios Bigamos, da França), Ana Paula (Hypo), Francine (Hypo), Deonise (Itxaco, da Espanha), Duda (Gyor, da Hungria), Silvia (Hypo); Moniki (Metodista/São Bernardo) e Tayra (Metodista/São Bernardo)

Pivôs: Dani Piedade (Hypo); Dara (Bera-Bera, da Espanha) e Alessandra (Santo André).