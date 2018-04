Seleção de handebol vence amistosos antes do Mundial

"Estávamos ansiosos para entrar em quadra e um pouco nervosos no início, mas conseguimos nos acertar. Nossa defesa passou no teste", disse Soubak, após a vitória por 28 a 24 sobre a Espanha, quarta colocada no último Mundial, no sábado.

Contra a Holanda, a vitória veio com placar mais apertado, 30 a 27, no domingo. "É bom fazer amistosos contra equipes fortes como Espanha e Holanda. E é ótimo conseguir vitórias. Nosso objetivo é sempre melhorar a cada jogo. Hoje (domingo), tivemos uma caída no primeiro tempo, algo que não pode acontecer", disse a central Mayara.

Já para a ponta Fernanda, o mais importante foi o Brasil ter mostrado que pode ser mais regular. "Estamos trabalhando forte desde o Pan e conseguindo manter o mesmo nível. Antes, oscilávamos muito, fazendo partidas boas e ruins. Agora, estamos mais regulares", disse a jogadora.

Antes da abertura do Mundial, o Brasil faz mais dois amistosos. Na terça, pega Montenegro, em Barueri. Depois, na quarta-feira, desce para Santos, onde enfrenta a Noruega. As duas cidades, assim como São Bernardo do Campo, também serão sedes da competição, o que anima a armadora Moniky. "Sexta-feira já está aí. Então, é interessante, na semana da estreia, fazer amistosos nos ginásios preparados para o Mundial. Com certeza, contribui bastante para que a gente entre ainda mais no clima da competição, com a torcida presente."

O Brasil está no grupo C do Mundial e jogará a primeira fase no Ibirapuera, enfrentando Cuba (dia 2), Japão (5), França (6), Romênia (8) e Tunísia (9). Quatro seleções de cada uma das quatro chaves avançam às oitavas de final, que terá dois jogos em cada sede. A partir das quartas de final, todos os jogos serão em São Paulo.