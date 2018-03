Seleção de judô já está na Colômbia Depois de conquistar 15 medalhas - cinco ouros, cinco pratas e cinco bronzes - no Pan-Americano de Judô em Porto Rico, a equipe brasileira (que levou atletas até 25 anos) desembarcou nesta segunda-feira em Cali, na Colômbia, para a disputa do Sul-Americano no fim de semana. O meio-leve João Derly foi o destaque no Pan. Em 2004, ele passou por momentos difíceis ao subir da categoria ligeiro (até 60 kg) para a atual (até 66 kg), após os Jogos Pan-Americanos de São Domingos/2003, quando foi eliminado na primeira luta. Ele sentia-se mal nas competições porque estava "fraco". No ano passado, ficou fora da equipe brasileira. Agora, foi ouro em Porto Rico. Lilian Lenzi (meio-médio) e Rafael Krug (superligeiro) que não conseguiram visto de entrada a tempo para os Estados Unidos, exigido por Porto Rico, integrarão a equipe na Colômbia.