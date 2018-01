Seleção de pólo aquático tenta o 7º lugar A seleção brasileira volta a atuar neste sábado, pelo Pré-Olímpico de Pólo Aquático, na tentativa de disputar do 7º lugar da competição, no parque aquático do Vasco, contra a Polônia, às 11h30. Em caso de vitória brasileira, a equipe estará classificada para decidir domingo a 7ª colocação do Pré-Olímpico, contra o vitorioso da partida entre Canadá e Porto Rico, às 10h. Os perdedores destas duas partidas decidem o 9º lugar. Nesta sexta-feira, Romênia e Alemanha asseguraram vaga na semifinal da disputa e atuarão contra a Croácia e a Rússia, respectivamente. Os vencedores do confronto entre romenos x croatas, neste sábado, às 13h, e alemães x russos, às 14h30, estarão classificados para a disputa da final domingo. Além disso, assegurarão vagas nos Jogos Olímpicos de Atenas. Os perdedores decidirão quem ficará em terceiro e com o último lugar em disputa. A Romênia conseguiu a vaga na semifinal após vencer a Eslováquia, por 8 a 5, enquanto os alemães superaram a Holanda, por 6 a 3. Além desses jogos, nesta sexta-feira foi realizada a decisão do 11º lugar, que ficou com a Argentina, derrotada por Porto Rico, por 5 a 4.