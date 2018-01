Seleção de pólo confia no experiente Pará O carioca André Cordeiro, o Pará, é o homem de segurança da seleção brasileira masculina de pólo aquático. Goleiro, 1,90 metro e 85 quilos, o jogador mais experiente da equipe, aos 35 anos, é líder no jogo e também um aglutinador do grupo fora da piscina. Brincalhão, envolve os companheiros com piadinhas. ?Ele foi salvo pelo Duda (o assistente-técnico Eduardo Abla) porque queria fazer nado sincronizado. Não sai de casa sem gel no cabelo. Olha, tem uma nécessaire com creme de pêra da Victoria Secret...?, vai falando, sem parar, brincando com Leandro Macedo, o Flipper, ou com quem passar. Quando começa a falar do pólo, fica sério. Explica que o esporte é amador no Brasil e é quase impossível competir no mesmo nível com as seleções profissionais da Europa. Para ir ao Pré-Olímpico de Fort Lauderdale, em 1999, Pará, que é engenheiro, pediu férias. No Mundial de Perth, na Austrália, no mesmo ano, teve de negociar uma licença sem remuneração. Pediu dispensa nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, quando o Brasil ganhou a medalha de prata, em 1995, porque não podia deixar o trabalho. ?Pelo que tem, o jogador brasileiro faz milagres.? Mas não se arrepende da escolha que fez, ainda menino. Pará conheceu o esporte em 79, no Botafogo, apresentado pelo irmão Jorge, quatro anos mais velho, que também era goleiro. ?Ele jogava, fui a um treino, gostei e fiquei?, relembra o jogador que começou a atuar em 81, chegou à seleção em 83 e disputou sua primeira competição internacional importante, o Mundial Júnior da Turquia, em 85. ?No Rio, o pólo é praticado nos clubes de futebol, com acesso mais fácil. O pólo me deu bolsa de estudos ? sou engenheiro ? e emprego. O esporte é, realmente, um meio social que consegue unir todas as classes.? Pará não acha que o goleiro do pólo pode ser comparado ao do handebol, que fica muito exposto e constantemente se machuca. ?É diferente. O corpo do goleiro de handebol está mais em evidência. Eu estou na água.? Pará tem de ter resistência ? mantém-se flutuando todo o tempo, em pé ? e, ao mesmo tempo, explosão e agilidade para subir bem alto para as ações de defesa. Embora seja permitido ao goleiro (o que é proibido aos demais jogadores) colocar os pés no chão (a piscina tem de ter pelo menos 2 m de profundidade), Pará não faz isso. ?Não conseguiria subir para defender a bola.?