Seleção de pólo dividida entre Rio e SP É a ponte aérea que reúne a seleção brasileira de pólo aquático masculino que treina para a Liga Mundial. Dos 18 jogadores, 9 moram, treinam e trabalham em São Paulo, de segunda a sexta-feira. A outra metade vive no Rio. Desde 1999, os atletas de São Paulo usam o avião para ir ao Rio, para os treinos do conjunto. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pagam as viagens em temporada de seleção. "Antes, íamos de carro, dividíamos a gasolina e os pedágios", conta o atleta Alexandre López. Os jogadores do pólo não vivem do esporte - dividem o tempo entre a piscina e o trabalho "de verdade". Durante a semana, os cariocas jogam no Fluminense com o técnico da seleção, Carlos Carvalho, e os paulistas, no Paineiras, com o assistente-técnico Eduardo Abla. Os treinos são à noite. "É esquema de guerrilha", afirma Alexandre, que veste paletó e gravata - é diretor de Engenharia na Encibra. A seleção treina desde abril "nos fins de semana" e será definida sábado - serão cinco os cortes no grupo que disputará a Liga Mundial e pode ser alterado para o Mundial, em junho, na Espanha, e para o Pan-Americano, em agosto. A seleção: Vicente Henriques, Leandro Machado, Felipe Santos, Yansel Galindo, Gabriel Reis, Felipe Perrone, Roberto Seabra, Daniel Mameri, Eik Seegerer, Rodrigo Santos, André Raposo, Luis Maurício Santos, João Santos, Fábio Chidiquimo, Luiz Carvalho, Alexandre Lopez, André Capiberibe e André Cordeiro.