Seleção de pólo se prepara para a Liga A seleção da Holanda é a adversária a ser batida pelo Brasil nos jogos do Grupo A, da Liga Mundial de Pólo Aquático, dias 27, 28 e 29, no reformado parque aquático do Pacaembu, em São Paulo. ?É uma equipe forte, como as outras (Itália e Grécia), mas temos condições de vencê-los?, afirma o assistente-técnico da seleção, Eduardo Abla, o Duda, que vem dirigindo treinos do Brasil no Paineiras do Morumbi e no Paulistano ? o técnico Carlos Eduardo Carvalho, o Carlinhos, que mora no Rio, chega nesta quinta-feira. Duda assegura que não está ?sonhando?, quando fala em derrotar para a Holanda, embora seja difícil. ?Isso tem base no nosso potencial e no resultado de um jogo-treino que fizemos contra eles no Mundial de Fukuoka, em 2001.? Para o Brasil, que tem a hegemonia dos títulos na América do Sul, mas está longe de ter a força dos times europeus, a vitória sobre a Holanda seria excelente. Os adversários do Brasil na Liga Mundial de Pólo Aquático começam a chegar no início da semana. Os italianos, favoritos da chave, desembarcam na segunda-feira em São Paulo. Na terça chega a seleção da Holanda e na quinta a da Grécia. Os italianos, que já foram campeões mundiais e olímpicos, têm enorme tradição no esporte. ?A Itália é sempre favorita?, assegura Duda. Os gregos, profissionais como os italianos ? vivem do esporte e não têm de dividir os treinos com outros trabalhos para sobreviver como os brasileiros ?, estão investindo nas seleções para ter boa atuação nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. ?No Pré-Olímpico de Hannover eles ganharam US$ 25 mil, um carro e o direito de abrir uma loteria no país como prêmio pela classificação da seleção para a Olimpíada.? Duda observa que um prêmio desses seria ?uma motivação? mais que extraordinária para os brasileiros. O Grupo B da Liga será disputado em Budapeste, na mesma data, com Hungria, Estados Unidos, Iugoslávia e Austrália. Os três melhores de cada grupo seguem para a superfinal, em Nova York, de 22 a 24 de agosto.