Seleção de Pólo tenta perder de pouco Após folgar nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira Masculina de Pólo Aquático volta a atuar nesta terça-feira pelo Torneio Pré-Olímpico, contra a Rússia, às 17h30, em São Januário. A tática do Brasil para tentar vencer os favoritos da competição é ter o máximo possível a posse da bola e não desperdiçar seus ataques. "Sabemos que não podemos atuar contra os russos como na estréia, diante da Argentina. Precisaremos estar sempre atentos durante todo o confronto", disse o técnico da seleção, Carlos Carvalho. No domingo, venceu os argentinos por 9 a 2, mas cometeu muitos erros defensivos e ofensivos. Como a derrota brasileira é dada como certa pela maioria do grupo, a intenção é a de fazer "ao menos" um jogo que não permita o adversário construir uma vitória com placar dilatado. "Vontade não nos falta, mas o nível técnico deles é altamente superior", frisou Carvalho. Nos jogos realizados nesta segunda-feira, durante o segundo dia da competição, a Eslováquia aplicou, até o momento, a maior goleada do Pré-Olímpico, ao vencer a Argentina por 20 a 2. Os demais resultados foram Croácia 3, Alemanha 2; Canadá 9, Porto Rico 5; Romênia 9, Polônia 3; e Rússia 10, Holanda 4.