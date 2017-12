Seleção de remo em fase final de treinos A seleção brasileira de remo iniciou neste sábado no Rio a etapa final de treinamentos visando ao Torneio Pré-Olímpico Latino-Americano, que vai ser disputado em El Salvador, entre 14 e 16 de maio. Quatro barcos estiveram em ação na Lagoa Rodrigo de Freitas. Os remadores ficam na cidade até terça-feira, quando embarcam para a disputa da competição. A categoria com mais chance de conseguir uma vaga para os Jogos de Atenas é a single skiff masculina, representada pelo catarinense Anderson Nocetti, único atleta do remo brasileiro nos Jogos de Sydney. Também estão no Rio Fabiana Beltrane, pela single skiff feminina, Thiago Gomes e José Carlos Sobral Júnior; e Marilene Barbosa e Ana Carolina Custódio, as duas duplas de skiff peso leve. Thiago e José Carlos remam juntos há sete anos, já conquistaram vários títulos importantes e ganharam medalha de prata no Pan-Americano de São Domingos. Além dos quatro barcos, existem outras duas modalidades com possibilidades de disputar a Olimpíada na Grécia. São os 2-sem, com Gibran Vieira da Cunha e Alan Bittencourt, e o double skiff, com Alexandre Altair e Marcelus Marcili. Os quatro competidores, no entanto, vão disputar em junho o Pré-Olímpico da Europa - porque suas modalidades não constam do torneio latino-americano. A primeiro dupla treinará no Rio e a outra, em Porto Alegre.