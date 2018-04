Seleção de vôlei de praia define duplas para Circuito Sul-Americano

SAQUAREMA - Dentro do projeto iniciado neste ano pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para formar uma seleção de vôlei de praia, com vários atletas treinando juntos para montar as duplas que representarão o Brasil nas competições internacionais, foram escolhidas nesta terça-feira as primeiras parcerias que entrarão em ação neste novo modelo. Maria Clara/Ângela, Fernanda Berti/Elize Maia, Thiago/Álvaro Filho e Evandro/Vitor Felipe foram as equipes montadas pelos técnicos para a disputa da segunda etapa do Circuito Sul-Americano, entre os dias 8 e 10 de fevereiro, em Viña del Mar, no Chile.

Os principais nomes do vôlei de praia brasileiro fazem parte da seleção permanente, que tem treinado junta no centro de treinamento da CBV em Saquarema (RJ). E, pelo projeto da entidade, os técnicos vão escolher a cada competição internacional as duplas que vão representar o Brasil. Para esse etapa do Sul-Americano, ainda haverá uma novidade, com a convocação de Fernanda Berti, o que faz parte de um programa que visa detectar e desenvolver atletas do vôlei de quadra com potencial para jogar na praia.

"A etapa do Chile acontecerá no mesmo fim de semana do Rainha da Praia (no Rio) e, como a maior parte das atletas da seleção estará nesta competição, nossas opções de escolha ficaram bem limitadas. Teremos muitas competições neste ano e queremos dar oportunidades a todas. A proposta é de ir com um time mais experiente, com Maria Clara e Ângela, e com um outro mais jovem, que jogou junto na etapa de Fortaleza do Circuito Nacional", explicou o técnico da seleção feminina, Marcos Miranda.

"As três duplas com maior pontuação (do ranking nacional), que são Alison/Emanuel, Ricardo/Pedro Cunha e Pedro Solberg/Bruno Schmidt, eu colocarei mais para jogar o Grand Slam (etapa do Circuito Mundial). E quero que Thiago, Álvaro, Evandro e Vitor Felipe disputem mais torneios, pois estão numa fase intermediária. Ainda não são tão experientes, mas também não são inexperientes. Precisam jogar mais do que os outros para evoluírem mais rápido", disse a técnica do masculino, Letícia Pessoa.