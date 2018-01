Seleção de vôlei embarca para amistosos Com jogadores que já estavam treinando no Rio de Janeiro há algumas semanas, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei viaja nesta terça-feira para a Europa, onde disputará uma série de amistosos com as seleções da Holanda e Espanha. Os jogos serão realizados na quinta-feira, sexta e sábado contra os holandeses nas cidades de Nieuwegein, Almere e Eindhoven, e na outra segunda e terça-feira contra os espanhóis, nas cidades de Guadalajara e Madri, respectivamente. O grupo do técnico Bernardo Rezende tem dez jogadores: Roberto Minuzzi, Marcelinho, Henrique, Maurício, Murilo, André Nascimento, Escadinha, Anderson, Rodrigão, Ezinho e Renato Felizardo, além de dois convidados ? Leandro Silva e Samuel. O outro grupo, formado por Giba, Giovane, Ricardinho, Gustavo, André Heller e Leandro Vissoto continua os treinamentos no Rio de Janeiro. ?Giba, Ricardinho, Giovane, Gustavo e André se apresentaram há muito pouco tempo e só agora começaram os treinos?, explicou o treinador, que espera a volta de Nalbert e Dante da Itália.