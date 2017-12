Seleção de vôlei intensifica treinos A seleção brasileira feminina de vôlei entra na fase final de treinos para a Copa dos Campeões, no Japão. Em Tóquio desde domingo, o time do técnico José Roberto Guimarães está treinando com as japonesas. A estréia na competição será na terça-feira, contra a favorita seleção da China, atual campeã olímpica. ?Os treinos com o Japão têm sido bons para trabalhar a velocidade de jogo e dar continuidade ao ritmo da equipe. Estes treinos podem nos ajudar muito. O Japão joga com muita velocidade no deslocamento, assim como a China. A bola delas demora mais para cair. Precisamos antecipar o toque para jogar contra as chinesas?, disse Zé Roberto. ?O fuso horário está atrapalhando um pouco. Todo mundo está acordando mais cedo.?