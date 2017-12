Seleção de vôlei já está no Sul A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei já está em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para a estréia na Copa América nesta quarta-feira, às 20h15, contra a Argentina. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Nesta segunda, a equipe treinou pela primeira vez no Ginásio Celso Morbach. "Fizemos um trabalho físico e um treino de saque e passe. E trabalhamos o sistema defensivo. É difícil retomar o patamar da Liga Mundial, mas estamos bem e espero que possamos apresentar o melhor vôlei possível", afirmou o técnico Bernardinho. A competição gera tensão no grupo, pois segundo o técnico: "Em um Mundial se pode ganhar ou perder. Mas um campeonato das Américas não se espera nada diferente do que uma vitória."